Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Felipe Augusto'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.
BONUSLAR DAHİL 15 MİLYON EURO!
Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Felipe Augusto için, Arap Yarımadası'ndan bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.
Buna karşın Brezilyalı futbolcunun önceliğinin bordo-mavililerde kalma yönünde olduğu öğrenildi.
Sambacı santrfor bu sezon 19 maçta 9 gollük katkı sağladı ve 1.311 dakika sahada kaldı.