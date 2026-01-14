Habertürk
        Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Felipe Augusto'ya dev teklif!

        Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Felipe Augusto'ya bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 22:47 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:47
        Felipe Augusto'ya dev teklif!
        Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı.

        BONUSLAR DAHİL 15 MİLYON EURO!

        Bordo-mavililerin yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Felipe Augusto için, Arap Yarımadası'ndan bonuslarla birlikte 15 milyon Euro seviyelerinde bir teklif geldi.

        Buna karşın Brezilyalı futbolcunun önceliğinin bordo-mavililerde kalma yönünde olduğu öğrenildi.

        Sambacı santrfor bu sezon 19 maçta 9 gollük katkı sağladı ve 1.311 dakika sahada kaldı.

