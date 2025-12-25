Trabzonspor'da ilk yarı karnesi!

Süper Lig 2025–26 sezonunun ilk yarısını 35 puanla tamamlayan Trabzonspor, ligde evinde yenilgi yüzü görmeden istikrar sağladı. 17 haftalık periyotta 33 gol üretirken kalesinde 20 gol gören bordo mavililer, deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Evinde yenilmeyen Trabzonspor ilk yarı puanlarının yarısından fazlasını sahasında toplarken, 2 mağlubiyeti ise deplasmanda aldı.

Trabzonspor, Süper Lig 2025–26 sezonu ilk yarısını 35 puanla 3’üncü sırada tamamladı. İlk yarıda 17 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmaların 9’unu kendi sahasında oynadı. Bordo-mavililer, Papara Park Stadyumu’ndaki bu maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek iç sahada hiç mağlubiyet almayıp, 19 puan topladı. Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puan topladı. Bordo mavili takımın ilk yarıdaki 2 yenilgisini de deplasmanda (Fenerbahçe ve Gençlerbirliği) aldı.

İlk yarıda toplam 33 gol bulan Karadeniz ekibi, bu gollerin 17’si kendi sahasında, 16’sı ise deplasmanda kaydetti. Trabzonspor’un ilk yarıda kalesinde gördüğü 20 golün 13’ü deplasmanda, 7’si ise iç sahada geldi. Bu dağılım, bordo-mavililerin rakip sahada kalesini gole kapamakta daha fazla zorlandığını ortaya koydu.

SON 4 MAÇTA 9 GOL YENDİ