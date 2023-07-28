Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu Trabzonspor'da antrenman sırasında ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic ameliyat oldu

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" dedi.