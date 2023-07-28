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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu

        Trabzonspor'da antrenman sırasında ön çapraz bağı yırtılan Mislav Orsic ameliyat oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:49
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        Trabzonspor'da Orsic ameliyat oldu
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

        Beşir, "Takımımızın Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcumuz Orsic ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" dedi.

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