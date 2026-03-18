Oulai Galatasaray maçında yok!
Trabzonspor'un yıldız orta sahası Christ Oulai, Eyüpspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Fildişi Sahilli orta saha, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Giriş: 18.03.2026 - 22:22
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, takımın önemli isimlerinden Christ Oulai bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Fildişi Sahilli orta saha, karşılaşmanın 77. dakikasında girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne eliyle müdahalede bulununca sarı kart gördü.
Bu sezon dördüncü sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen Oulai, 28. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
20 yaşındaki oyuncu, 84. dakikada oyundan alınırken, saha kenarına geldiği esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
