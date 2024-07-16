Trabzonspor'da Thomas Meunier sözleşmesini feshetti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da şok bir ayrılık yaşandı.

Bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier kulübe gönderdiği elektronik posta ile sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

Trabzonspor ise Belçikalı futbolcunun haksız fesih yaptığını belirterek oyuncuya ve gideceği kulübe dava açılacağını açıkladı.