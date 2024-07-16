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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Thomas Meunier sözleşmesini feshetti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Thomas Meunier sözleşmesini feshetti!

        Trabzonspor'un Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bordo-mavililer, tecrübeli sağ beke dava açtığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:03
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        Trabzonspor'da şok ayrılık!
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da şok bir ayrılık yaşandı.

        Bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Thomas Meunier kulübe gönderdiği elektronik posta ile sözleşmesini sonlandırdığını duyurdu.

        Trabzonspor ise Belçikalı futbolcunun haksız fesih yaptığını belirterek oyuncuya ve gideceği kulübe dava açılacağını açıkladı.

        Meunier'nin menajerinin Fransa'dan kulüplerle temas halinde olduğu iddia edildi.

        Geçtiğimiz sezon bordo mavili forma ile 19 maça çıkan 32 yaşındaki Meunier; 1 gol atmış, 7 golün de pasını vermişti.

        TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

        Trabzonspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Meunier hakkında yasal işlem başlatıldığını sosyal medya hesabından da duyurdu.

        İşte o açıklama:

        Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır.

        https://x.com/TSKurumsal/status/1813211693528334651

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