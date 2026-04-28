        Trabzonspor'da zirve yarışında kritik kayıp

        Trabzonspor'da zirve yarışında kritik kayıp

        Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Trabzonspor'da zirve yarışında kritik kayıp!

        Trabzonspor, Süper Lig’de deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor’a 2-1 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

        Bordo-mavililer, daha önce Ağustos-Eylül 2025 döneminde yaşadığı 3 maçlık kazanamama serisini yeniden tekrarladı.

        ÜÇ MAÇTIR GALİBİYET YOK

        Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, oynadığı son 3 karşılaşmada Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir FK ile berabere kalıp, Konyaspor’a mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu süreçte hanesine sadece 2 puan yazdırırken sezonun en uzun galibiyet hasretini bir kez daha yaşamış oldu.

        KONYASPOR’A İÇ SAHADA ÜSTÜNLÜK VERDİ

        Trabzonspor’u sahasında konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, Nisan 2015-Mart 2016 döneminden bu yana ilk kez bordo-mavililere karşı üst üste 2 iç saha galibiyeti elde etti. Bu istatistik, Trabzonspor’un Konyaspor deplasmanında son dönemde üstünlüğü rakibine bıraktığını gösterdi.

        DEPLASMANDA TARİHE GEÇEN GOL KATKISI

        Trabzonspor’da Felipe Augusto ve Paul Onuachu, bu sezon deplasman performanslarıyla dikkat çekti. İki oyuncu da 10’ar golle çift haneli deplasman golüne ulaşırken, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda bu başarıyı yakalayan ilk takım arkadaşları oldu. Bordo-mavililerin hücum gücüne önemli katkı sağlayan ikili, buna rağmen alınan sonuçların önüne geçemedi.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı beraberliği manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Trabzonspor alarm veriyor

        Taka: Onuachu sustu fırtına durdu

        Günebakış: Büyük fırsat kaçtı

        Kuzey Ekspes: Dev Hüsran

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Balık tutamayan kişiyi dövüp gasp etmişti! Cezası belli oldu!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
