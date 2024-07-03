Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampın üçüncü gününün ilk antrenmanında core ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Kuvvetle bağlantılı teknik çalışmayla devam eden idmanın son bölümünde ise sprint çalışması yapıldı.

Milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.

6 YABANCI OYUNCU KAMP KADROSUNDA YOK Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmuyor. REKLAM Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic, Macaristan'a getirilmedi. Bu oyuncuların kulüp bulması istenirken geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.