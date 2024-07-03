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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan 6 futbolcusuna 'Kulüp bul' talimatı

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 19:46
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        6 futbolcuya kulüp bul talimatı!
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        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kampın üçüncü gününün ilk antrenmanında core ve aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Kuvvetle bağlantılı teknik çalışmayla devam eden idmanın son bölümünde ise sprint çalışması yapıldı.

        Milli takımlarda bulunan Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, antrenmanda yer almadı.

        6 YABANCI OYUNCU KAMP KADROSUNDA YOK

        Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncu, kamp kadrosunda bulunmuyor.

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        Bordo-mavili takımda Tonio Teklic, Dimitrios Kourbelis, Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Joaquin Fernandez ve Ognjen Bakic, Macaristan'a getirilmedi.

        Bu oyuncuların kulüp bulması istenirken geçen sezon İspanya'nın Cadiz takımında kiralık olarak forma giyen Maxi Gomez'in de Trabzon'a geleceği öğrenildi.

        SANTRAFOR EKSİKLİĞİ

        Trabzonspor, 35 kişilik kamp kadrosunda izinli olan milli futbolcuların haricinde 31 oyuncuyla çalışmalarını sürdürürken santrfor sıkıntısı çekiyor.

        Bordo-mavililerde Paul Onuachu'nun takımdan ayrılması, Gomez'in yeni dönemde düşünülmemesi, Denis Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım'ın da milli takımlarda olması nedeniyle santrfor olarak kampta sadece Enis Destan ve Umut Bozok bulunuyor.

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