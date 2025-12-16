Habertürk
        Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ve Folcarelli açıklaması!

        Trabzonspor Kulübü, Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumları hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:34
        Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması!
        Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin durumlarını açıkladı.

        Bordo-mavililerin, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada "Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmıştır" ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın devamında "Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

