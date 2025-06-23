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        Trabzonspor'dan suç duyurusu!

        Trabzonspor, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleriyle ilgili son dönemde yaşanan manipülatif hareketlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:36
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        Trabzonspor'dan suç duyurusu!
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        Trabzonspor, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleriyle ilgili son dönemde yaşanan manipülatif hareketlere karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Sermaye azaltım/artırım süreçleriyle ilgili olarak, 19 Haziran 2025’te başlayan hak kullanımları ile birlikte 3.45 TL olarak oluşan TSPOR rüçhan kuponu fiyatı, yaşanan olağandışı fiyat hareketleri sonucu irrasyonel bir şekilde düşmüştür. Yapmış olduğumuz araştırmalarda, bazı aracı kurumlar vasıtası ile art niyetli kişi ya da gruplar tarafından organize şekilde gerçekleştirilen piyasa bozucu işlemlerin, TSPOR rüçhan kuponu fiyatını anormal bir şekilde düşürdüğü ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan yüksek karlı arbitraj nedeniyle aynı art niyetli grup ya da kişilerin yaptıkları işlemlerle TSPOR ana hisse fiyatını aşağı yönde baskılayarak yatırımcılarımızın mağduriyetine yol açtıkları kanaatimiz oluşmuştur. Kulübümüz; yaşanan söz konusu manipülatif hareketlerde bulunan kişi, kurum ve gruplar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bugün itibari ile suç duyurusunda bulunmuştur. Süreç tarafımızca titizlikle takip edilecek olup, yatırımcılarımızın haklarının korunması adına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hareket edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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