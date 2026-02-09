Habertürk
        Trabzonspor evinde yıkılmıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor evinde yıkılmıyor!

        Trendyol Süper Lig'de geride kalan 21 haftada evinde oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, bu performansını Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:00
        Trabzonspor evinde yıkılmıyor!
        Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak puanını 45'e çıkardı ve üçüncü basamaktaki yerini korudu.

        Karadeniz temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 41 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü. +18 averaj yakalayan Trabzonspor hem hücum hem savunma istatistikleriyle dengeli performans sergileyerek zirve yarışının içinde kalmayı başardı.

        İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

        Trabzonspor'un bu sezonki en güçlü yönlerinden biri iç saha performansı oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 22 puan elde etti.

        Evinde 19 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 8 gol gördü. Bordo-mavililer, taraftarı önünde hem üretken hem de savunma yönü güçlü bir görüntü ortaya koydu.

        Karadeniz ekibi, taraftarı önünde yakaladığı bu istikrarı gelecek hafta mücadele edeceği Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

        DEPLASMANDA DA İSTİKRARLI GRAFİK

        Dış sahada oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, 23 puanı hanesine yazdırdı. Rakip sahalarda 22 gol atan bordo-mavililer, 15 gole engel olamadı. Deplasman puan ortalaması iç sahaya yakın seyreden bordo-mavililer, dış saha performansıyla da üst sıralardaki yerini destekler performans sergiledi.

        Toplam 41 gollük skor katkısı yakalayan Trabzonspor'da hücum üretkenliğinin sezon geneline yayıldığı görülürken, savunmada ise maç başına yaklaşık 1 gol ortalamasıyla oynandı.

