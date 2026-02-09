Trabzonspor evinde yıkılmıyor!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak puanını 45'e çıkardı ve üçüncü basamaktaki yerini korudu.

Karadeniz temsilcisi, bu süreçte rakip fileleri 41 kez havalandırırken, kalesinde 23 gol gördü. +18 averaj yakalayan Trabzonspor hem hücum hem savunma istatistikleriyle dengeli performans sergileyerek zirve yarışının içinde kalmayı başardı.

İÇ SAHADA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor'un bu sezonki en güçlü yönlerinden biri iç saha performansı oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 22 puan elde etti.

Evinde 19 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 8 gol gördü. Bordo-mavililer, taraftarı önünde hem üretken hem de savunma yönü güçlü bir görüntü ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, taraftarı önünde yakaladığı bu istikrarı gelecek hafta mücadele edeceği Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.