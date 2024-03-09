Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren bordo-mavililer, 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Haftaya 16. sırada giren Karagümrük'ün ise 29 puanı bulunuyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
STAT: Papara Park
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports
TRABZONSPOR: Taha, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Vişça, Bardhi, Trezeguet, Pepe
FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray, Levent, Feghouli, Kourbelis, Emre, Rohden, Can Keleş, MarkaoMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.
Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan Fatih Karagümrük 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.