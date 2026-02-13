Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 106. randevu!

Trabzonspor Süper Lig’in 22’nci haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig’de 45 puanla 3’üncü sırada yer alan bordo-mavililer sahasından galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Lider Galatasaray’ın ardından 49 puanla 2’nci sırada yer alan Fenerbahçe de deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

REKABET 1974 YILINDA BAŞLADI

Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları tarihlerinde ilk kez 1974 yılında Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen iki takım, ilk maçlarını 13 Şubat 1974 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda (0-0), rövanş maçını ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul’da İnönü Stadı’nda (3-2) oynadı. İki takım o günden bugüne kadar 105’i Süper Lig, 10’u Türkiye Kupası, 4’ü Süper Kupa olmak üzere 119 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 37, Fenerbahçe’nin 47 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de 105 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin 44 galibiyeti bulunuyor. 34 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe ağlarına 111 gol gönderirken, kalesinde 148 gol gördü.

İki takım arasında Süper Lig’de ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.