Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu
Rusya ekibi Zenit, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:49 Güncelleme:
Zenit kulübünden yapılan açıklamada, genç futbolcu Felipe Augusto'nun transferi için Bordo Mavililer'le anlaştıkları duyuruldu.
Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı açıklamada Felipe Augusto transferinin tamamlandığı belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda Zenit forması giyeceği ifade edildi. Zenit St. Petersburg tarafından yapılan duyuruda, transferin detaylarına ilişkin resmi bilgilendirmenin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.
Yeni transfer Felipe Augusto, kariyerine Rusya’da devam edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ