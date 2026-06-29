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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu

        Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu

        Rusya ekibi Zenit, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Felipe Augusto, Zenit'e transfer oldu!

        Zenit kulübünden yapılan açıklamada, genç futbolcu Felipe Augusto'nun transferi için Bordo Mavililer'le anlaştıkları duyuruldu.

        Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı açıklamada Felipe Augusto transferinin tamamlandığı belirtilirken, oyuncunun yeni sezonda Zenit forması giyeceği ifade edildi. Zenit St. Petersburg tarafından yapılan duyuruda, transferin detaylarına ilişkin resmi bilgilendirmenin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

        Yeni transfer Felipe Augusto, kariyerine Rusya’da devam edecek.

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