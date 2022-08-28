Trabzonspor Galatasaray MAÇI CANLI YAYIN! Trabzonspor Galatasaray derbisinde 11'ler belli oldu! TS GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk derbisinde dördüncü haftada Trabzon'da karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde iki takımın da 6'şar puanı bulunuyor. SAAT: 21.45

HAKEM: Ali Palabıyık

VAR HAKEMİ: Alper Ulusoy

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1 TRABZONSPOR: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Dorukhan Toköz, Siopis, Bardhi, Djaniny, Trezeguet, Corneliıus

YEDEKLER: Kağan, Taha A. Denswil, Doğucan, Gbamin, Kerem, Yusuf, Kouassi, Lahtimi, Emrehan

TEKNİK : Abdullah Avcı GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic

YEDEKLER: Okan, Omar Elabdellaoui, Gomis, Berkan, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Hamza Yiğit Akman, Emre Kılınç, Kazımcan Karataş

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Bordo-mavililerde Uğurcan Çakır'ın da maç öncesinde karın bölgesinde kas yaralanması olduğu açıklandı. TRABZONSPOR'DA İKİ ŞOK DAHA! Bakasetas ile Abdülkadir Ömür de mücadeleye saatler kala sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

GALATASARAY'DA MIDTSJÖ YOK Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemiyor. Galatasaray ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (1G 2B), daha uzun son serisini Ocak 1997-Kasım 1998 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yaşadı (1G 3B).

Trabzonspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Galatasaray (3B 2M), tek galibiyetini bu süreçte gol yemediği tek karşılaşmada deplasmanda 2-0'lık skorla aldı (Aralık 2020)

Trabzonspor'un Abdullah Avcı yönetiminde 2+ kez konuk ettiği Süper Lig takımları arasında iç saha galibiyeti alamadığı iki rakibinden biri Galatasaray (1B 1M; diğeri Alanyaspor).

Trabzonspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (1G 2B), daha uzun son serisini Aralık 2011-Mayıs 2014 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yakaladı (3G 1B).

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 Süper Lig maçının sekizi karşılıklı gollere sahne olurken, taraflardan birinin tabelayı değiştiremediği iki karşılaşma bu statta iki ekibin birer galibiyetiyle sona erdi (Trabzonspor 4-0 Galatasaray & Trabzonspor 0-2 Galatasaray). 134. RANDEVU Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE GALATASARAY ÖNDE Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı. TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.