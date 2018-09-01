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Trabzonspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Trabzonspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da... Süper Lig'in 4. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor. Fatih Terim yönetiminde 2018-2019 sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor! Trabzonspor ise bu sezonki 3 müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan topladı ve müsabaka öncesi 9. sırada bulunuyor

01 Eylül 2018 Cumartesi, 20:20:11 | Güncelleme:

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 2018-2019 sezonuna 3'te 3 yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray, son 2 sezon deplasmanda puan alamadığı Trabzonspor'u bu kez yenerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise bu sezonki 3 müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan topladı ve müsabaka öncesi 9. sırada bulunuyor.

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TRABZONSPOR - GALATASARAY

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Emre, Belhanda, Henry, Sinan, Eren
YEDEKLER: İsmail, Serdar, Ozan, Linnes, Donk, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Feghouli, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

LİGDE SON 9 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde geçen sezonun 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları galip tamamladı.

126. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 126. kez karşı karşıya geliyor... 

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 125 karşılaşmanın 57'sini Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 163, Trabzonspor ise 137 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 90 karşılaşmanın 40'ını Galatasaray kazanırken, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 116, Trabzonspor ise 100 gol attı. Geçen sezonki lig maçlarını taraflar evlerinde 2-1'lik skorla kazandı.

SON MAÇLARDA TRABZONSPOR ÖNDE

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 8 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 8 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 3'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 45 maçta Galatasaray'ı 19 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Evindeki son 2 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 2'si Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 54 golüne, Galatasaray 56 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 11 maçta beraberlik yaşanmadı. İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 11 müsabakadan 6'sında Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi.

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