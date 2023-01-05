Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, evinde Giresunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra Karagümrük'e mağlup olan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinden üç puanla ayrılıp zirveden kopmamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Trabzonspor'un Giresunspor maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HABERTURK.COM / İHA

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası arası sonrası oynadığı ilk maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Trabzonspor, 16. haftada ise Karagümrük'e yenilmişti.

Zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, taraftarı önünde Giresunspor'u yenerek şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Alt sıralarda yer alan Giresunspor da güçlü rakibini devirip taraftarını sevindirmek istiyor.

LİGDE 9. RANDEVU

Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.

Trabzonspor evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

TRABZONSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Giresunspor'un karşı karşıya geleceği mücadele bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Murat Altan yapacak. Zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

AVCI'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Fatih Karagümrük maçında alınan şok yenilginin ardından kadroda değişime gidecek. Edin Visca'nın sakatlığı ve Bartra'nın kırmızı kart cezası olması dolaysıyla deneyimli teknik adam bir dizi değişim yapacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Larsen, Gbamin, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Djaniny, Trezeguet, Gomez

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Beşiktaş'ta stopere Arjantinli aday
FUTBOL Beşiktaş'ta stopere yeni aday!
Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...
FUTBOL Beşiktaş'ta sıcak saatler
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı kadrosu netleşiyor
FUTBOL Kasımpaşa maçı kadrosu netleşiyor!
Berkan Kutlu küllerinden doğdu!
FUTBOL Küllerinden doğdu!
Galatasaray-Ankaragücü maçı yazar yorumları
FUTBOL "Sıkıntı yaşarsınız"
Kenan Karaman: Beşiktaş'ta forma giydiğim için çok gururluyum
FUTBOL "Beşiktaş için yürekten oynadım"
Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri
FUTBOL Ronaldo'dan tarihi gaf
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi hangi gün?
FUTBOL Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün?
Gomis gol krallığında değil katkıda zirvede!
FUTBOL Gol krallığında değil katkıda zirvede!
Galatasaray taraftarı derbide yok
FUTBOL Galatasaray taraftarı derbide yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.