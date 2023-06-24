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Trabzonspor Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Bruno Petkovic'te mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, hem Hırvat golcüyle hem de tecrübeli futbolcunun kulübü Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşmaya vardı.

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  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Bruno Petkovic transferini mutlu sonla noktaladı. 
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Bordo mavili yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın ısrarla takımda görmek istediği Hırvat santrfor için Dinamo Zagreb Kulübü ile anlaşmaya vardı.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Dinamo Zagreb'in 4 milyon euroluk talebine karşılık Trabzonspor, 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etmişti.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Petkovic ile yıllık ücret konusunda daha önce el sıkışan Karadeniz ekibi, Hırvat kulübüyle de uzun süren pazarlıklar sonucu anlaştı.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavililerin Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Aradaki son pürüzlerin de giderilmesinin ardından Trabzonspor, Bruno Petkovic ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Kariyerinde daha önce Catania, Verona ve Bologna gibi İtalyan ekiplerinin de formasını giyen 28 yaşındaki santrfor, geçen sezon Dinamo Zagreb formasıyla 42 resmi maça çıktı.
  • Trabzonspor Hırvat golcü Bruno Petkovic ile anlaşmaya vardı

    Bu maçlarda 14 gol atıp 9 da asist yapan Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı'yla da 38 maça çıkıp 8 kez fileleri havalandırdı.

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