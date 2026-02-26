Canlı
        Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yarın oynayacak maçla iki takım Süper Lig'de 12'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:19
        Trabzonspor ile Karagümrük 12. randevuda!

        Süper Lig’in 24’üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

        Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

        Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2’nci Lig’de karşı karşıya geldi. (O dönemki adıyla Karagümrükspor) İki takım o günden bugüne kadar 11’i Süper Lig, 2’si 2’nci Lig ve 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi.

        Bu karşılaşmalarda Trabzonspor’un 12 galibiyeti, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 3 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig’de 11 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 8, Fatih Karagümrük’ün 1 galibiyeti bulunurken 2 maç berabere sonuçlandı.

        Ligde 48 puanla 3’üncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip ise 13 puanla ligin son sırasında yer alırken, deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

