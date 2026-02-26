Trabzonspor ile Fatih Karagümrük 12. randevuda!

Süper Lig’in 24’üncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

Trabzonspor ile Karagümrük takımları tarihlerinde ilk kez 1968 yılında 2’nci Lig’de karşı karşıya geldi. (O dönemki adıyla Karagümrükspor) İki takım o günden bugüne kadar 11’i Süper Lig, 2’si 2’nci Lig ve 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi.