AA

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımları karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Karadeniz ekibi, ligde mücadele eden İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı söz konusu dönemde 13 lig maçı oynadı.

Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı elde ettiği 581 günlük yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.

GEÇEN SEZON TARİHİ BAŞARI

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi.

Şampiyon olduğu 1983-84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi.

Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0, deplasmanda Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ İLE 3 KEZ

Trabzonspor, söz konusu dönemde Beşiktaş ile 3 kez karı karşıya gelirken 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Geçen sezon da siyah-beyazlıları evinde 4-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'Yİ KUPADA ELEMİŞTİ

Trabzonspor, ayrıca geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemişti.

Kupanın yarı finalinde sahasında sarı-lacivertli takımı 2-1 yenen Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-1'lik galibiyetle adını finale yazdırmıştı.