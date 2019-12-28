Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına zirve yolunda daha iddialı girmek istiyor.
TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 17.30
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
KAYSERİSPOR: İsmail, Emirhan, Mert, Osman, Yasir, Djedje, Hasan, Emre, Ömer, Ziya, Kravets
YORUMLAR