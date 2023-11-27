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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor taraftarları takımını yalnız bırakmadı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor taraftarları takımını yalnız bırakmadı

        Sivasspor ile Trabzonspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününün büyük kısmı doldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:25 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:25
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        Taraftarı, Trabzonspor'u yalnız bırakmadı
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor arasında 4 Eylül Stadı‘nda oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar deplasman tribünün büyük kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Trabzonspor tribünü ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu.

        Bordo-mavili taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldu.

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