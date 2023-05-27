Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımının performansını değerlendirdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, gelecek sezon Avrupa'da en üst yerlerde olmak istediklerini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımının performansını değerlendirdi
AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bjelica, görevi zor bir zamanda devraldığını ama buna rağmen ekibiyle birlikte çok iyi karşılandıklarını dile getirdi.

Bjelica, kulübün bu sene hedeflerine ulaşamadığını, bunun da işlerini biraz daha zorlaştırdığını vurgulayarak, "Tabii ki buraya bu riski bilerek geldik. Çünkü 1 ay geçtikten sonra kulübü, taraftarımızı tanımış olduk. Kimler bizimle beraber olabilir, görmüş olduk." dedi.

Sakat ve kırmızı kart cezalısı oyuncuların takımın başarısını son maçlarda etkilediğini anlatan Bjelica, "Ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada zamanımız oldukça, daha fazla çalışma fırsatı buldukça, sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son maç bize, önümüzdeki sene için o ışığı veriyor." diye konuştu.

Gelecek sezon için çok yarışmacı bir takım kuracaklarını ve hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirten Hırvat çalıştırıcı, takımda kalacak ile gidecek oyuncular konusunda da planlama yaptıklarını ifade etti.

Trabzonspor'da kupalar kazanmayı hedeflediğini kaydeden Bjelica, "Önümüzdeki sezon hedefimiz, Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademede temsil etmek, en yukarılarda olmak. Tabii ki kupalar kazanmak için o mücadeleyi her zaman vereceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda fikrimiz çok net şu an zaten." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası futbolcuların farklı antrenörle çalıştığını ve o süreçte düşüş gösterdiklerinin altını çizen Bjelica, futbolcuların son maçlarda, önceki karşılaşmalara göre daha iyi performans ortaya koyduğunu, gelecekte daha da iyi olacaklarına inandığını kaydetti.

Bjelica, takımı yeni sezona adım adım ilerleyerek ve antrenmanların yoğunluğunu artırarak hazırlayacaklarını vurgulayarak, "Yaz kampı döneminde 6 haftalık çalışma sürecimiz olacak. Bu çalışma sürecinde antrenmanların şiddeti ve yoğunluğunu buna uygun olarak arttırarak devam edeceğiz ve yeni sezonun ilk maçında da yüzde 100 hazır hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kiralık olarak gönderilen oyuncular da dahil bütün genç futbolcular hakkında fikir sahibi olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Son 1 aylık süreçte genç oyuncu arkadaşlarımızdan bizimle beraber idmanlara çıkanlar oldu. Dün de 4 genç arkadaşımız bizimle antrenmana katıldı. Sezon sonuna kadar onları idmanda görmek istiyoruz. Sonrasında da 'Kampta bizimle olabilirler mi? Nerede daha iyi olurlar?' diye oturup bunları konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Bjelica, Marek Hamsik'in sözleşmesinin sezon sonu biteceğinin hatırlatılması üzerine, konuyu kendisiyle ilerleyen günlerde konuşacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Bitexen Giresunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda pas çalışması yaptıktan sonra tek kale maç oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı! - Galatasaray GS Transfer Haberleri
FUTBOL Galatasaray'dan Uğurcan Çakır atağı!
Fenerbahçe stopere dev transferi istiyor! Rodrigo Becao için harekete geçildi! FB Son dakika transfer haberleri
FUTBOL Fener savunmaya dev istiyor!
Beşiktaş, Salih Uçan ile sözleşme imzalamak istiyor
FUTBOL Görüşmeler başladı!
Galatasaray'da Nef Stadı'nda özel hazırlık yapılıyor!
FUTBOL Nef Stadı'na özel hazırlık!
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi
Galatasaray'ın Sacha Boey için istediği rakamı duyurdular! Arsenal ve Brighton transfer etmek istiyor
FUTBOL İşte Cimbom'un istediği rakam!
Premier Lig’de sezonun futbolcusu Erling Haaland
FUTBOL Sezonun futbolcusu Haaland!
Manisa FK'da Adem Büyük takımdan ayrıldı
FUTBOL Adem Büyük, Manisa FK'dan ayrıldı
Altınordu'da beş genç ile sözleşme yenilendi
FUTBOL Beş genç ile sözleşme yenilendi
Göztepe'nin Süper Lig hayali seneye kaldı
FUTBOL Göztepe'nin hayali rötar yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.