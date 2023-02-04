UEFA Şampiyonlar Ligi´ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi´nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubat´ta evinde Basel´i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor´a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı. Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.