Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor
ABONE OL

Trabzonspor UEFA kadrosunu güncelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi´nde başladığı Avrupa yoluna Konferans Ligi´nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı öncesi yeni listesini belirledi. Bordo mavililerin kadrosunda oyuncu değişiklikleri yaşandı.

Trabzonspor UEFA kadrosunu güncelledi
DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi´ne erken veda eden Trabzonspor, Avrupa macerasını Konferans Ligi´nde sürdürüyor. UEFA Konferans Ligi C grubu play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, devre arası UEFA listesini revize etti.

LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER

16 Şubat´ta evinde Basel´i konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor´un UEFA listesine tedavileri süren Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan ile A takıma yükselen genç oyuncu Arif Boşluk eklendi. Sakatlığı süren Dorukhan Toköz, Adana Demirspor´a transfer olan Yusuf Erdoğan, sözleşmesi feshedilen Jean Evrard Kouassi ve bordo mavili takımda fazla forma şansı bulamayan Mountassir Lahtimi de listeden çıkarıldı. Sağ baldırında sakatlık yaşayan ve en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Marek Hamsik ise listedeki yerini korudu.

Trabzonspor´un UEFA Konferans Ligi listesinde şu isimler yer aldı:

KALECİLER: Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Kağan Moradaoğlu

SAVUNMA: Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Bruno Peres, Arif Boşluk, Serkan Asan

ORTA SAHA: Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı

HÜCUM: Umut Bozok, Djaniny Semedo, Naci Ünüvar, Trezeguet, Maxi Gomez

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe camiasına çağrı! "Ligden çekilmeli"
FUTBOL "Fenerbahçe ligden çekilmeli"
Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
FUTBOL Sürpriz karar! Güneş'in 11'i
Futbolda bir ilk! VAR'la konuştu, verdiği kararın nedenini stadyuma anlattı
FUTBOL Futbolda bir ilk!
Fenerbahçe'den 'düdük asma'lı tepki! Fenerbahçe, TFF'ye gitti
FUTBOL Fenerbahçe'den TFF'ye çıkarma!
Serdar Ali Çelikler: Hakemler artık bir güvenlik sorunudur
FUTBOL "Hakemler artık güvenlik sorunudur"
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert sözler: "Ali Palabıyık, Ivan Bebek'i de geçti" - FB son dakika haberler
FUTBOL "Ali Palabıyık, Ivan Bebek'i geçti"
Adana Demirspor: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Fenerbahçe, Adana'da takıldı!
Adana Demirspor maçı sonrası Fenerbahçe camiasından büyük tepki!
FUTBOL ''Bu emri sana kim verdi?''
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler sert çıktı: Yabancı hakem getirilmeyecekse... - FB haberleri
FUTBOL ''Sonunda Jesus da çıldırdı''
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Atilla Karaoğlan gerginliği!
FUTBOL Karaoğlan gerginliği!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.