Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor’un deplasmanda puan kaybı devam ediyor. 2023-24 sezonunun geride kalan 11 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer 5 beraberlikle (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) 5 puan alabildi. Karadeniz ekibi bu yönüyle de kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun deplasman galibiyet hasretini yaşıyor.

BANZA BEŞİKTAŞ’I DA BOŞ GEÇMEDİ Trabzonspor’un karşılaşmadaki tek golün asistini yapan ismi Edin Visca ise Beşiktaş karşısındaki 5’inci asistine imza attı. Bosnalı oyuncu 2010/11'den bu yana Süper Lig'de bir takıma rakip olduğu maçlarda en fazla asist yapan oyuncu oldu. (Beşiktaş karşısında 10 gol pası) Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Simon Banza Beşiktaş’ı da boş geçmedi. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu. (Cyzo 1992-93, Sörloth 2019-20, Maxi Gomez 2022-23, Simon Banza 2024-25). Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Beşiktaş’a attığı golle gol sayısını 13’e çıkartırken, gol krallığı yarışmasında da ikinci sırada yer aldı. REKLAM YEREL BASIN MANŞETLERİ Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

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Karadeniz: Bu yenilgi sana yazar Hocam