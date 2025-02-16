Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da deplasman kabusu sürüyor. Bordo-mavili takım sezonun geride kalan 11 deplasman maçında henüz galibiyet elde edemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor
        ABONE OL

        Süper Lig’in 24’üncü haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Trabzonspor’un deplasmanda puan kaybı devam ediyor. 2023-24 sezonunun geride kalan 11 deplasmanında henüz galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer 5 beraberlikle (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) 5 puan alabildi. Karadeniz ekibi bu yönüyle de kulüp tarihinin tek sezondaki en uzun deplasman galibiyet hasretini yaşıyor.

        BANZA BEŞİKTAŞ’I DA BOŞ GEÇMEDİ

        Trabzonspor’un karşılaşmadaki tek golün asistini yapan ismi Edin Visca ise Beşiktaş karşısındaki 5’inci asistine imza attı. Bosnalı oyuncu 2010/11'den bu yana Süper Lig'de bir takıma rakip olduğu maçlarda en fazla asist yapan oyuncu oldu. (Beşiktaş karşısında 10 gol pası) Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Simon Banza Beşiktaş’ı da boş geçmedi. Banza, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu. (Cyzo 1992-93, Sörloth 2019-20, Maxi Gomez 2022-23, Simon Banza 2024-25). Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Beşiktaş’a attığı golle gol sayısını 13’e çıkartırken, gol krallığı yarışmasında da ikinci sırada yer aldı.

        REKLAM

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Bir kere de yüzleri güldüremediniz

        Taka: 3 puanı hediye ettik

        Karadeniz: Bu yenilgi sana yazar Hocam

        Günebakış: Büyük hüsran

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF'den kayyım açıklaması
        TMSF'den kayyım açıklaması
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı