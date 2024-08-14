Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien'le karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.
Giriş: 14.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:29
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda oynayacağı Rapid Wien maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Stefan Savic, kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;
Uğurcan, Taha, Onuralp, Denswil, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Meunier, Arif, Mendy, Umut Güneş, Kerem, Bardhi, Orsic, Trezeguet, Pepe, Visca, Fountas, Enis, Onuachu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ