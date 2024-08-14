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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Rapid Wien'le karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:29
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        Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı!
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        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda oynayacağı Rapid Wien maçının kamp kadrosunu açıkladı.

        Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Stefan Savic, kamp kadrosunda yer almadı.

        İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;

        Uğurcan, Taha, Onuralp, Denswil, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Meunier, Arif, Mendy, Umut Güneş, Kerem, Bardhi, Orsic, Trezeguet, Pepe, Visca, Fountas, Enis, Onuachu.

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