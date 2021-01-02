Trabzonspor, Yunus Mallı'nın peşinde

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor için Alman basınından bir iddia ortaya atıldı.

Bild'de yer alan habere göre Trabzonspor, Wolfsburg'un milli yıldızı Yunus Mallı'yı renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli futbolcunun adı geçmişte de bordo-mavili kulüple anılmıştı.

Wolfsburg'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Wolfsburg'da biri Bundesliga olmak üzere toplam 2 maça çıktı.

Bugüne kadar A Milli Takım formasını da 25 kez giyen Yunus Mallı, Ay-Yıldızlı formayla 1 gol kaydetti.