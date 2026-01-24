Trabzonspor zirveye kancayı taktı

KASIMPAŞA’YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

Trabzonspor, Kasımpaşa’yı bu sezon Süper Lig’de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa’ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.