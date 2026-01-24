Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor zirveye kancayı taktı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor zirveye kancayı taktı

        Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41'e yükselterek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Ligin ikinci yarısına 2'de 2 yaparak başlayan bordo mavililer, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 24.01.2026 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 41’e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

        2

        Bordo-mavililer, bu galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Papara Park’ta oynanan karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, aldığı galibiyetle hem iç sahadaki üstünlüğünü sürdürdü hem de üst sıralardaki yerini korudu.

        3

        KASIMPAŞA’YA KARŞI İKİNCİ GALİBİYET

        Trabzonspor, Kasımpaşa’yı bu sezon Süper Lig’de ikinci kez mağlup etti. Bordo mavililer, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0, ikinci yarıda ise sahasında 2-1 yenerek 2021/22 sezonundan bu yana ilk kez Kasımpaşa’ya karşı bir sezonda iki lig galibiyeti elde etti.

        4

        AFRİKADAN GOLLE DÖNDÜ

        Bu sezon Süper Lig’de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu olan Paul Onuachu, 12 golle Trabzonspor hanesine toplam 16 puan yazdırdı.

        Afrika Uluslar Kupası’nda ülkesinin milli takımından döner dönmez ayağının tozuyla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Nijeryalı golcü, Kasımpaşa karşısında da hücum hattındaki etkili performansıyla dikkat çekti.

        5

        ZUBKOV OYUNUN MERKEZİNDEYDİ

        Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu Oleksandar Zubkov oldu. Ukraynalı futbolcu, 32 pas denemesinin 27’sinde isabet sağlarken, 4 şut pası verdi, 6 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve 2 başarılı çalıma imza attı. Zubkov, attığı jeneriklik golle takımına 2 puan kazandıran isimlerden biri oldu.

        6

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de Kasımpaşa karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

        7

        Taka: Fırtına zirveye uçuyor

        Kuzey Ekspres: Zirveyi taklaya getirdik

        Sonnokta: Fırtına tam yol

        Günebakış: Trabzon zirveye yürüyor

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! Bayğara suç örgütüne operasyon!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Ayda 50 milyon TL'yi yurt dışına kaçırmışlar!
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        3 aylık evliydi... Helin intihar etmemiş!
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        Daha 14 yaşındaydı... Silah patladı! Nur Banu nasıl öldü?
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Karagümrük 11'i!
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Kıdem tazminatı çalışırken alınır mı?
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Yurt geneli yağışlı, illerimizde hava durumu!
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Vadeleri dolan KKM hesaplarına ilişkin tebliğler kaldırıldı
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Ünlü politikacı-sanatçı aşkları
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Kimi içine atıyor kimi haykırıyor...
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası