Trabzonspor’da kamp bitti, kadro şekillendi!

Trabzonspor’un 15 Temmuz’da başlayan kamp süreci, yoğun tempolu antrenman programı, hazırlık maçları, taraftar buluşmaları ve özel röportajlarla hem fiziksel hem mental olarak dolu dolu geçti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yoğun antrenman temposu ile geçen kampta oyuncular fiziksel, mental ve taktik açıdan sezona hazırlanırken, genç isimler de performanslarıyla dikkat çekti. Hazırlık maçlarıyla şekillenen kampta, bazı mevkilerdeki eksiklikler de net şekilde gözlemlendi. Karadeniz ekibinde, kondisyon ağırlıklı yüklemelerin yanı sıra taktik varyasyonlar, geçiş oyunları, set çalışmaları ve dar alan oyunlarına da odaklanıldı.

Trabzonspor, kamp süresince 4 hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ikinci hazırlık karşılaşmasında İran temsilcisi Zob Ahan Esfahan’ı 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başardı. Üçüncü karşılaşmada ise bir diğer İran ekibi Persepolis ile golsüz berabere kalan bordo mavililer, son hazırlık maçında da 1’inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Hazırlık maçlarında özellikle genç oyunculara forma şansı tanıyan teknik direktör Fatih Tekke, hem rotasyonları hem de sistemsel denemeleri bu maçlarda test etti.

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GENÇLER ŞANS BULDU

Kampta en dikkat çeken gelişmelerden biri, genç oyuncuların antrenman performansları ve hazırlık maçlarındaki cesur oyunları oldu. Alt yapıdan A takıma dahil edilen Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Arda Öztürk ve Taha İnce gibi isimler, kamp sürecinde gösterdikleri istekli performansla teknik heyetin gözüne girmeye çalıştı. Genç oyuncuların sadece fiziksel değil, mental olarak da sahaya olumlu yansıması, takımın derinliği açısından umut verdi.

TEKKE: KAZANMAKTAN ÖTE GÖRMEK İSTEDİKLERİMİZİ ALDIK

Kamp süresince oyuncularıyla birebir iletişim kurarak süreci yöneten teknikdDirektör Fatih Tekke, hazırlık maçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Sonuçtan ziyade görmek istediklerimizi sahaya yansıtan bir ekip vardı. Fiziksel ve sistemsel bazı parçaları oturtmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza da forma şansı vererek onları hazırlamaya gayret ediyoruz" diyerek süreci değerlendirdi.