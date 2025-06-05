Trabzonspor'da yaz mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altından kalan Trabzonspor, gelecek sene için transfer çalışmalarına başladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Fatih Tekke, geride kalan sezonda yapılan hataları detaylı biçimde analiz ederek, yeni dönemde sağlam temel atmayı amaçlıyor. Kadro mühendisliğinde yaşanan dengesizlikler, başarısızlığın temel sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Özellikle orta saha organizasyonundaki yetersizlik, kanatlarda düşen tempo ve savunma hattındaki alternatifsizlik çözüm bekleyen en acil başlıklar arasında bulunuyor.

Bu sezon, yönetim ve teknik ekip daha az ama daha etkili transfer hedefiyle yola çıkıyor. Geçmişte yapılan çok sayıda transferin aksine, bu kez ihtiyaç duyulan pozisyonlara tam uyum sağlayacak oyuncular tercih edilecek. Kanat bölgelerine enerjik ve hızlı isimler kazandırılması planlanırken, orta alanda liderlik vasfına sahip çift yönlü bir oyuncu arayışı sürüyor. Savunmada ise yaşanan sakatlıklar ve form düşüşleri nedeniyle rotasyonun güçlendirilmesi öncelik taşıyor.

Transfer çalışmalarında bir diğer önemli hedef ise yeni oyuncuların kamp başlangıcına kadar takıma katılması. Geçen sezon kamp dönemine yetişemeyen oyuncuların takım içi uyumsuzluk yapması tecrübesi, bu sezon benzer bir hatanın yaşanmasını engelleyecek. Bu nedenle belirlenen transferlerin kampın ilk günlerinde hazır olması planlanıyor.