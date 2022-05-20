Trabzonsporlu Djaniny: Gördüğüm şeyler muazzamdı

DHA

2021-22 Süper Lig Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor´un Yeşil Burun Adalı santrforu Jorge Djaniny Tavares Semedo, açıklamalarda bulundu. 2020 yılında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli Cidde´den transfer edilen ve gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny Semedo, Trabzonspor´da yaşadığı şampiyonluk sevincini ve şampiyonluğa giden yolda yaşananları anlattı.

`HOCAMIZ BİZE 'BİR GÖREVİMİZ VAR' DEMİŞTİ´

Sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Djaniny, Trabzonspor´un bu sezon şampiyonlukla sonuçlanan başarı hikayesini, "Sözlerime sezon öncesi kampından başlamak istiyorum. Çünkü sezon öncesi kampına gittiğimizde hocamızla yaptığımız görüşmelerde, hocamız bize `bir görevimiz var´ demişti. Görevimiz de şampiyon olmaktı ve bunun için çok çalışmalıydık. İnanın biz çok çalıştık. Bütün arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik, asla kolay olmadı. Hiçbir şampiyonluk kolay olmaz zaten ama biz bunu yapabileceğimizin farkındaydık ve böyle bir görevimiz vardı açıkçası. Çünkü özgüvenle sahaya çıktığınızda sonuçlar iyi gittiğinde, işler biraz istediğiniz gibi gitmeye başladığında daha da güçleniyorsunuz. Kolay olmadı aslında ama bugün bunu kutlayabiliyorsak geçmişteki çalışmalarımız terlemelerimiz sayesinde oldu" sözleriyle anlattı.

`İNSANLARIN BU KADAR MUTLU OLABİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEMİŞTİM´

Meksika takımı Santos Laguna´da 2 kez şampiyonluğun ardından Trabzonspor´da yıllar sonra aynı mutluluğu yaşayan Djaniny, hem yaşadığı hem de şahit olduğu şampiyonluk sevinci için, "Burada farklı kültürlerden bahsediyoruz. Meksika´da 2 şampiyonluk yaşadım. Şimdi de Trabzonspor´da yaşadığım bir şampiyonluk var. Bunlar tamamen farklı kültürler ve farklı ortamlar. Trabzonspor´a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Çünkü bazı şeyleri ancak gördüğünüzde, tecrübe ettiğinizde anlayabiliyorsunuz. Sahaya giren insanların hatta maç bitmeden sahaya giren insanların bütün amacının Trabzonspor´u şampiyon görmek, bu şampiyonluğu ne kadar beklediklerini göstermek olduğunu düşünüyorum. İnsanlar o kadar heyecanla birlikte maçın bittiğini düşünüp bir anda sahaya girip şampiyon olduğumuzu düşündüler. Çünkü o kadar heyecanlılar ve bunu o kadar bekliyorlardı ki. Bize de bu duyguları da onlara yaşatabilmek inanılmaz bir mutluluk veriyor" dedi.

`MİLLİ TAKIMLARDA BİLE KUTLAYABİLİRİZ´

Şampiyonlukla birlikte yaşanan mutluluğu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını söyleyen Djaniny, "Ben tarih yazdığımızı düşünüyorum. Her şampiyonluk zordur ama bu sezonki şampiyonluğunu Tanrıya şükürler olsun ki, büyük bir tarihle beraber yazıldığını düşünüyorum takım arkadaşlarımla birlikte. Buraya gelmeden önce tabi ki tahmin ettiğim şeyler vardı. Burada şampiyon olursak `ne olur´ diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı. Ben de bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Çünkü böyle bir mutluluğu tarif edebilmek çok kolay değil. İnanın kelimeleri bulmak bile, bu duyguyu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını düşünüyorum. İnanılmaz bir mutluluk. Şimdi hepimiz tatile gidiyoruz. Belki de hepimiz milli takımlara gideceğiz ama gittiğimiz tatilde ve milli takımlarda bile bunu kutlayabiliriz. Çünkü gerçekten büyük bir tarih bu" diye konuştu.