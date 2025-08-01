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        Haberler Spor Transfer Trabzonsporlu Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu - Futbol Haberleri

        Trabzonsporlu Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu

        Trabzonspor'un 23 yaşındaki forveti Enis Destan, İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 20:19 Güncelleme: 01.08.2025 - 20:19
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        Trabzonspor'dan Hull City'ye!
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        Trabzonspor, genç golcüsü Enis Destan'ın İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

        Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Enis Destan'ın sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sinin Trabzonspor'a ödeneceği belirtildi.

        23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 26 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        Karadeniz ekibi, Enis Destan'ı 2022 yılında 800 bin Euro bonservis bedeliyle Altınordu'dan kadrosuna katmıştı.

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