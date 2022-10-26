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Trabzonspor'un geçtiğimiz sene Roma'dan transfer ettiği Bruno Peres, 2018'de alkollü araç kullanıp bir ağaca çarptı. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Brezilyalı futbolcu 4 yıl sonra beraat etti.

Bruno Peres 5 Şubat 2018'de Roma'da lüks aracıyla kazaya karıştı. Olay yerine polislerin gelmesinin ardından test yapılan Peres'in kanında alkol tespit edildi. Para cezasına çarptırılan Peres o dönem Roma'da da bir süreliğine takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig'de de geçtiğimiz sezon ligin 34. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Peres'de aşil tendonu yırtığı tespit edildi ve sezonu kapattı. Peres sakatlığı nedeniyle de bu sezon maçlara çıkamadı.