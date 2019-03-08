Trafik Kaan Urgancıoğlu'nun canını sıktı

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, önceki gün sevgilisi Esra Oymak ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sevgilisi ile yemek yiyen, daha sonra tek başına restorandan çıkan Kaan Urgancıoğlu, motosiklet kullanırken görüntülendi