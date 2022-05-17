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Trafik sigortası yönetmeliğine dair değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile trafik sigortası haziran ayı primleri mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
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DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yayımlanan kararla Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, 1 Haziran'dan itibaren trafik sigortası azami primleri, mayıs ayı primlerine göre yüzde 25 artacak.

Trafik sigortası priminde aracın yakıt cinsi ve emisyon değerine göre yüzde 10 olan indirim ve artırım yetkisi yüzde 20 olacak. DHA'nın haberine göre; trafik sigortası primi, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 oranında azaltılabilecek veya yüzde 50 oranında artırılabilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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