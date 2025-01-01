Trafikte telefonla konuşma ve telefonla oynama cezası ne kadar, kaç TL?
Trafikte dikkatsizlik kazalara davetiye çıkarırken, sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması en sık yapılan ihlallerden biri olmaya devam ediyor. Bu durum, hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske atıyor. Karayolları Trafik Kanunu, bu tür davranışlar için ağır cezalar öngörüyor. 2025 yılında yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle, araç kullanırken telefonla konuşma veya telefonla oynama cezası da güncellendi. Peki, 2025 yılı itibarıyla bu ceza ne kadar oldu? İşte sürücülerin dikkatini çekecek detaylar...
Trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biri dikkatin dağılması, özellikle de telefon kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Araç sürerken telefonla konuşmak ya da mesajlaşmak, sürüş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Bu nedenle Karayolları Trafik Kanunu, bu ihlale karşı caydırıcı nitelikte para cezaları uyguluyor. 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranıyla, trafikte telefon kullanma cezası tutarı da artırıldı. Peki, bu yıl telefonla konuşma ve oynama cezası kaç TL oldu? İşte sürücülerin kurallara uyması için bilmesi gereken yeni rakamlar...
TRAFİKTE TELEFONLA KONUŞMANIN RİSKLERİ
Hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları gün içinde elimizden düşmez oldu. Bugün artık normal bir telefon konuşması yapmaktan ziyade, gideceğimiz adresi aramak, internette gezinmek, sosyal medyayı kontrol etmek gibi birçok farklı şekilde telefonu kullanıyoruz. Bu durum aynı zamanda araç başında telefon kullanımının eskiden olduğundan çok daha yüksek seviyede dikkat dağıtıcı olmasıyla sonuçlanıyor. Trafikte dikkati dağılmış bir şoför çoğu zaman tehlikeyi ya fark edemiyor veya tepki vermekte geç kalıyor. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda sürücülerin bu gibi durumlarda birçok faktöre bağlı olarak tepki sürelerindeki gecikmeler 0,6 saniye ile 0,9 saniye arasında değişmektedir. Çok kısa gibi görünen tepki sürelerindeki gecikmeler 60 km süratle giden bir aracın fren mesafesinin 15 metre uzamasına sebep olmaktadır.
Bu olası kazaların ihtimalinin çok yüksek olasılıklara çıkması anlamına gelir. Benzer başka bir araştırma cep telefonu kullanımı sırasında olası risklerin yüzde 20 ile 29 arasında hiç fark edilmediğini göstermektedir. Seyir halinde cep telefonu ile konuşurken konuşmayı bir kulaklıkla yapmak, araç içindeki sesli iletişim sistemine bağlamak gibi yöntemlerin de risklerin azalması konusunda bir etkisinin olmadığı kanıtlanmıştır.
2025 YILINDA TRAFİKTE TELEFON İLE KONUŞMA CEZASI NE KADAR?
Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, sürücü belgesini yanında bulundurmayanlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter sürme kurallarına uymayan sürücülere, 2 bin 167 lira ceza uygulanacak.