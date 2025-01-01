TRAFİKTE TELEFONLA KONUŞMANIN RİSKLERİ

Hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları gün içinde elimizden düşmez oldu. Bugün artık normal bir telefon konuşması yapmaktan ziyade, gideceğimiz adresi aramak, internette gezinmek, sosyal medyayı kontrol etmek gibi birçok farklı şekilde telefonu kullanıyoruz. Bu durum aynı zamanda araç başında telefon kullanımının eskiden olduğundan çok daha yüksek seviyede dikkat dağıtıcı olmasıyla sonuçlanıyor. Trafikte dikkati dağılmış bir şoför çoğu zaman tehlikeyi ya fark edemiyor veya tepki vermekte geç kalıyor. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda sürücülerin bu gibi durumlarda birçok faktöre bağlı olarak tepki sürelerindeki gecikmeler 0,6 saniye ile 0,9 saniye arasında değişmektedir. Çok kısa gibi görünen tepki sürelerindeki gecikmeler 60 km süratle giden bir aracın fren mesafesinin 15 metre uzamasına sebep olmaktadır.

Bu olası kazaların ihtimalinin çok yüksek olasılıklara çıkması anlamına gelir. Benzer başka bir araştırma cep telefonu kullanımı sırasında olası risklerin yüzde 20 ile 29 arasında hiç fark edilmediğini göstermektedir. Seyir halinde cep telefonu ile konuşurken konuşmayı bir kulaklıkla yapmak, araç içindeki sesli iletişim sistemine bağlamak gibi yöntemlerin de risklerin azalması konusunda bir etkisinin olmadığı kanıtlanmıştır.