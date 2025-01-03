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        Haberler Gündem Güncel Bursa haberleri: Trajikomik soygun kamerada! Kuyumcu feci dövdü | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Trajikomik soygun kamerada! Kuyumcu feci dövdü!

        Bursa'da bir şüpheli, kuyumcuya girip dükkan sahibine silah çekti. Şüphelinin tehdidiyle altınları çantaya doldurmaya başlayan kuyumcu, silahın plastik olduğunu fark etmesi üzerine soyguncuyu dövmeye başladı. Trajikomik soygun güvenlik kameralarına anbean yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:29
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        Trajikomik soygun kamerada! Kuyumcu feci dövdü!
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanında oturduğu sırada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

        İHA'da yer alan habere göre, panikleyen Ekim, saldırganın uzattığı çantaya altınları doldurmaya başladı.

        Bu sırada kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan soyguncunun elindeki silahın oyuncak olduğunu fark eden Ekim, çantayı bırakıp soyguncuya vurmaya başladı.

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        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Panikleyen soyguncu hızla kaçmaya çalışırken, trajikomik anlar iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Ayrıca aynı kuyumcunun 10 yıl önce soyulduğu, 5 yıl önce de soyguncuların teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

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        #Bursa
        #haberler
        #soygun
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