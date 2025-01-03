Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuyumculuk yapan Tamer Ekim, dükkanında oturduğu sırada içeri giren kar maskeli bir kişi tarafından kendisine silah doğrultuldu.

İHA'da yer alan habere göre, panikleyen Ekim, saldırganın uzattığı çantaya altınları doldurmaya başladı.

Bu sırada kuyumcu tezgahının arkasına doğru yaklaşan soyguncunun elindeki silahın oyuncak olduğunu fark eden Ekim, çantayı bırakıp soyguncuya vurmaya başladı.