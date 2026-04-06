Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde Hanifi Taşkın idaresindeki traktör, köy içerisinde seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün ters dönmesi sonucu sürücü aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hanifi Taşkın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.