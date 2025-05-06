Trakya için "tarihin en büyük kuraklığı" korkusu

Trakya'da kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle, buğdayda kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, Trakya'da 2023 yılında yaşanan kuraklığın bu sene buğdayda yaşandığını söyledi. Kışın çok kurak bir sezon geçirildiğini, hava sıcaklığının da çok düşmediğini hatırlatan Toruk, şunları söyledi:

"Kışın çok kurak bir sezon geçti, hava sıcaklığı da çok düşmedi. Bitkiler, özellikle buğday ve arpa kuraklık stresi yaşarken bu sefer 7 Nisan'da bir kar yağdı, karla birlikte don yaptı. Son donlar Trakya'da 27 Şubat'tır. Biz 7-8-9 Nisan'da son don yaşadık. Bunu yaşadığımız zaman zaten kuraklık stresinde olan bitkiler bu sefer soğuk stresine maruz kaldılar.

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Tam bu arada karın çok az olması, zaten kış kuraklığı geçiren bölge ile ilgili yağışında olmamasından dolayı bitkiler o kar yağışından sonraki 15 günlük sürede gayet güzel geliştiler. Ancak şu anda bütün Trakya Bölgesi'nde teknik ekiplerimizin, bizim gözlemlerimize baktığınız zaman tarlalar çok güzel gözüküyor, yeşil gözüküyor ancak havanın serin gitmesinden dolayı oldu bu.