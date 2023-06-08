Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek

Edirne'nin Havsa ilçesindeki Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Havsa Hayvan Pazarı'nın, Trakya açısından son derece önem arz eden ve bölgede herkesin bildiği bir pazar olduğunu belirterek, "Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz" dedi

Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarı yenilenecek
AA

Edirne'nin Havsa ilçesindeki Trakya'nın en büyük canlı hayvan pazarının yenilenmesi projesi, Havsa Belediyesi ve Edirne İl Genel Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilecek. Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin çok önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Kentin yıllık tarımsal hasılasının yaklaşık 17 milyar lira olduğunu belirten Kırbıyık, "Geçen yılın rakamları itibarıyla yaklaşık 5 milyar liralık bir canlı hayvan değerine ulaştığımızı görüyoruz. Yine tarımsal hayvancılıktan kaynaklı hasılamızın da yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın bir rakam olduğunu görüyoruz. Bunlar son derece önemli rakamlar." dedi.

"YETERSİZ KALAN BİR PAZARDI"

Kırbıyık, kentteki kırsal altyapı yatırımlarını çok önemsediklerini dile getirdi. Havsa Hayvan Pazarı'nın, Trakya açısından son derece önem arz eden ve bölgede herkesin bildiği bir pazar olduğunu ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla artık şehir merkezinde kalmış, genişleme imkanı olmayan ve mevcut yapıları da yetersiz kalan bir hayvan pazarıydı. Bunu daha üst niteliğe nasıl ulaştırabiliriz noktasında bir çalışma yaptık. Sağ olsun belediyemiz yeni bir yer tahsis etti ana yol üzerinde.

Bunun finansmanını ortaklaşa yapıyoruz, yüzde 75'ini İl Özel İdaresi, yüzde 25'ini Havsa Belediyemiz karşılayacak. İhale süreçlerini başlatıp, devamını getireceğiz. Bölgeye son derece modern, arz imkanını belki ikiye, üçe katlamış yeni bir hayvan pazarı kazandırıyoruz."

"ORTAK HAREKET EDEBİLMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Kırbıyık, bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacak projenin 6-7 ay içerisinde tamamlanacağını öngördüğünü, 4 bin 431 metrekare kapalı alana, 2 bin metrekare otoparka sahip olacak projede, 10 dükkan, idari bina, sosyal tesis, dezenfektan alanı, karantina kısmı ve kantar bulunacağını aktardı.

Birlikte çalışma kültürünü artırmak zorunda olduklarının altını çizen Kırbıyık, "Bir tarafımızda belediyemiz, bir tarafımızda İl Genel Meclisimiz var. Yani burada siyasi parti farklılıkları da var ama konu Edirne'nin menfaatleri olduğunda, konu bölgemizin ve vatandaşlarımızın menfaatleri olduğunda her türlü siyasi ayrımı bir kenara bırakıp ortak hareket edebilmek son derece önemli. Bugün onun da bence güzel bir örneğini yaşıyoruz" diye konuştu.

"İKİ KAT DAHA BÜYÜK VE MODERN OLACAK"

Havsa Belediyesi Başkanı Aydın Balkan da Kuzey Marmara'nın en büyük hayvan pazarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 85 yıllık pazarda ufak tefek tadilatlar dışında bugüne dek kapsamlı bir yeniliğe gidilmediğini belirten Balkan, "Yeni projemiz eski hayvan pazarımızdan yaklaşık iki kat daha büyük ve daha modern olacak. Üzeri kapanacağından üreticilerimiz hayvanlarını hastalıklardan koruma açısından daha emin olacak ve daha fazla hayvan getirecekler. Hayvan sayısındaki artışla beraber talebin ve ticarete olan katkımızın artacağını düşünüyorum" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş de Trakya'nın en büyük havyan pazarının modernizasyonuna vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından protokol Kırbıyık ve Balkan tarafından imzalandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İlkokul, ortaokul ve lisede takdir, teşekkür kaç puanla alınır? 2020 takdir ve teşekkür hesaplama
GÜNDEM 2023 takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?
İstanbul'da bir doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün cezası belli oldu
GÜNDEM Doktorun öldüğü kazada ehliyetsiz sürücünün cezası ...
Ordu'da denizde 2 erkek cesedi bulundu! - Güncel haberler
GÜNDEM Ordu'da denizde 2 erkek cesedi bulundu!
Ordu'da deniz kenarında ölü bulundu
GÜNDEM Ordu'da deniz kenarında ölü bulundu
Son dakika haberler: Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da vahşet!
GÜNDEM Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da ...
Son dakika: CHP ile TDP birleşiyor! Mustafa Sarıgül açıkladı
GÜNDEM CHP ile TDP birleşiyor! Sarıgül açıkladı
Deprem bölgesinde YKS başvuruları ek kontenjanla arttı
GÜNDEM Deprem bölgesinde YKS başvuruları ek kontenjanla ...
Bahçesinde besliyordu, gözaltına alındı!
GÜNDEM Bahçesinde besliyordu, gözaltına alındı!
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları bekleniyor!
İstanbul Maltepe'de tünel çalışmasında doğalgaz patlaması! - Güncel haberler
GÜNDEM Tünel çalışmasında doğalgaz patlaması yaşandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.