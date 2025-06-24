Yaz transfer dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. Süper Lig ekipleri, TFF tarafından belirlenen tarih aralığında, yeni transferlerini tescil ettirebilecek. Peki, "Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor, transfer sezonu hangi tarihte bitecek? İşte transfer sezonu tarihleri...