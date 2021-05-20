2021-2022 yaz transfer sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği yaz transfer sezonu için gözler TFF'ye çevrilmiş durumda...
2021 2022 transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2020-2021 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde sona erdi. Beşiktaş kupa zaferiyle sezonu bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu henüz transfer dönemine ilişkin açıklama yapmadı.
Süper lig yeni sezon ne zaman?
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.
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