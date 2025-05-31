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        Haberler Spor Futbol Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak - Futbol Haberleri

        Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım yarın belli olacak

        Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takım Van Spor Futbol Kulübü-Batman Petrolspor arasında oynanacak final maçı sonrası belli olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:49 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:49
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        1. Lig'e yükselecek son takım belli oluyor!
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        2. Lig Play-Off Yükselme Final maçında Van Spor FK ile Batman Petrolspor takımları karşı karşıya gelecek.

        Kayseri Stadyumu'nda oynanacak müsabakada saat 20.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı gösterilecek.

        Sahadan galibiyetle ayrılan ekip önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak. TFF 2. Lig'de bu sezon Sarıyer ile Serik Belediyespor, gruplarını lider tamamlayarak 1. Lig vizesi aldı.

        BATMAN PETROLSPOR, DOĞRUDAN FİNALE YÜKSELDİ

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 34 maçta topladığı 80 puanla Sarıyer'in ardından normal sezonu 2. tamamladı. Grubunda doğrudan finale yükselen kırmızı-beyazlılar, play-off 3. tur maçında Altınordu ile eşleşti. İzmir'deki ilk maçı 1-0 kazanan Batman ekibi, evinde ise 1-1 berabere kalarak tur atladı.

        VAN SPOR, LİGİ 5. TAMAMLADI

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 62 puanla play-off oynamaya hak kazanan Van Spor, normal sezonu 5. tamamladı. Menemen FK ile tek maç eleme usulü oynanan eşleşmede rakibini 3-1'lik skorla geçen Van ekibi, bir sonraki turda da 68 Aksarayspor'u 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Play-off 3. turda Elazığspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, evinde 4-1 kazanırken, rövanş karşılaşmasında yaşanan olaylardan dolayı hükmen 3-0 galip sayıldı.

        MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

        İki ekip arasında oynanacak müsabakada hakem Mehmet Türkman düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi Süleyman Bahadır olacak.

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