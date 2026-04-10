Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Trendyol 1.Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Trendyol 1.Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trendyol 1.Lig'de 35. hafta hakemleri açıklandı!

        İSTANBUL (AA) - Trendyol 1. Lig'de 35. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligin 35. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor: Berkay Erdemir

        16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

        19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor: Alpaslan Şen

        12 Nisan Pazar:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK: Melih Aldemir

        16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yusuf Adnan Kendirciler

        19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

        REKLAM

        13 Nisan Pazartesi:

        16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor: Ayberk Demirbaş

        17.00 Erzurumspor FK-Boluspor: Burak Olcar

        20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor: Erdem Mertoğlu

