Trendyol, Körfez Bölgesi’nde ilk pop-up mağazasını açtı

Almanya ile başladığı yurt dışı açılımlarını Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarıyla sürdüren Trendyol, ilk pop-up mağazasını Riyad’da açtı. Trendyol, Körfez Bölgesi’nde 50 bin satıcısıyla 14 milyonu aşkın çeşitlilikte bir ürün yelpazesi sunuyor. Al Nakheel Mall’da açılan mağaza, üç hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Trendyol’un pop-up mağazasının lansmanına ünlü dizi oyuncuları Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı da katıldı. Riyad’daki izlenimleri, Trendyol ile yaptıkları iş birliği ve moda anlayışları hakkında açılışta kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncular, Suudi Arabistan’daki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

REKLAM Ziyaretçiler, Trendyol koleksiyonundan 150 parçanın yer aldığı mağazada beğendikleri ürünleri, üzerlerindeki QR kodları okutarak online satın alabilecek. Simay Barlas YIL SONUNA KADAR 6 MİLYON MÜŞTERİ HEDEFİ Körfez Bölgesi’nde 2023 eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteren Trendyol, burada kısa sürede 1 milyonu aşkın aktif müşteriye ulaştı. 6 ülkeye yönelik hazırladığı mobil uygulama ilk 6 ayda 4,5 milyon kez indirilen Trendyol, yıl sonuna kadar bölgede 6 milyon aktif müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Bölgede satıcıları adına tüm pazarlama maliyetlerini ve yatırımlarını üstlenen Trendyol, teknolojik altyapısı ve satıcılarıyla birlikte bölgede dijital ekosistemin gelişimine katkıda bulunuyor.