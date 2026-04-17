Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ediyor. 66 puanla rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, evinde Rizespor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselmek istiyor. Öte yandan sarı kart cezalısı Oosterwolde ve dizinden sakatlanan Asensio, Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar…
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Rizespor maçı 17 Nisan Cuma (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif
DERBİ ÖNCESİ 7 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi’nin kart görmeleri halinde, 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Öte yandan, sınırdaki oyunculardan herhangi birinin bariz gol şansını engelleme nedeniyle direkt kırmızı kart görmesi ya da ikinci sarıdan oyundan atılması durumunda cezasını bir sonraki resmi karşılaşma olan Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor maçında çekeceği için derbide görev alabilecek.
HOJER KADRODA
Çaykur Rizespor cephesinde, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Hojer’in, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığı devam eden Zeqiri’nin ise karşılaşmada görev alamayacağı bildirildi. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-2’lik skorla kazanmıştı.