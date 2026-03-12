Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Karagümrük- Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…