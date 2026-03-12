Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk oluyor. Lig'de son oynadığı Samsunspor maçını 90'da bulduğu iki golle 3-2 yenen sarı lacivertliler şampiyonluk yarışını sürdürdü. Tedesco'nun öğrencileri, Karagümrük deplasmanında kazanarak Galatasaray ile olan puan farkını maç fazlasıyla bire indirmek istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm heyecanıyla devam ederken futbolseverlerin gözü Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Karagümrük- Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Karagümrük- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair merak edilen detaylar…
KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Karagümrük- Fenerbahçe maçı 13 Mart Cuma (yarın) 20.00'de oynanacak.
KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.