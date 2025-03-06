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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol’un kadın mühendislerinden Kürkçüler Köyü’ndeki çocuklara dijital eğitim desteği - Teknoloji Haberleri

        Trendyol’un kadın mühendislerinden Kürkçüler Köyü’ndeki çocuklara dijital eğitim desteği

        Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana Kürkçüler Köyü'ndeki çocuklar temel kodlama ve robotik eğitimi aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:07
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        Çocuklara dijital eğitim desteği
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        Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürüttüğü kırsal kalkınma projesi Yarının Köyleri ile dijital fırsat eşitliği sunma çalışmalarına devam ediyor. 7’den 70’e herkes için eğitimler gerçekleştirilen proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 1.000 çocuk algoritma, kodlama ve robotik eğitimlerinden yararlanarak teknoloji ile yakınlaştı.

        Trendyol, Adana’daki kadın mühendisleriyle, son teknolojilerle donatılan Yarının Köyleri Dijital Merkezi’nde çocukların teknolojik yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler verdi. Tüm gün süren eğitimden 9-14 yaşları arasındaki çocuklar yararlandı. Daha önce algoritma eğitimi alan çocuklar, bu eğitim ile scratch programı ile tanışıp oyun yapmayı öğrenirken algoritmaların nasıl çalıştığını keşfettiler. Hem eğlenceli hem öğretici bir deneyimle, herkes yaratıcılığını konuşturup dijital dünyada yeni beceriler kazandı.

        DİJİTAL DÖNÜŞÜME KIRSAL KALKINMA

        Trendyol’un eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkelerinden ilham alan Yarının Köyleri projesi, çocukların, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı dijital fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve köy ile şehir arasındaki teknoloji ve teknolojinin sunduğu fırsatlara erişimdeki uçurumun kapatılmasını amaçlıyor. Ayrıca proje ile yerelde istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

        ÜRETİCİLER E-TİCARETLE TANIŞIYOR

        Köylerdeki üreticileri e-ticaret ile tanıştıran Yarının Köyleri, kırsal yerleşimlerin dijitalleşme düzeylerini artırarak yeni fırsatlar ortaya koyuyor. Üreticiler bu dijital merkezlerde, ürün geliştirme ve çeşitlendirme, markalaşma, logo tasarım, katma değerli ürün geliştirme, e-ticaret, dijital pazarlama konularında bilgi ve deneyim kazanırken, çeşitli eğitimler ile dijital yetkinliklerini güçlendiriyor. Üreticiler dijital merkezlerde aldıkları eğitimlerle ürünlerini Trendyol üzerinden tüm Türkiye’nin yanı sıra, Trendyol’un faaliyette olduğu Azerbaycan ve Körfez ülkeleri gibi yurtdışı pazarlara da ulaştırabiliyor.

        Yarının Köyleri dijital merkezlerinde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katıldığı kapsamlı eğitimlerle Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, e-ticaret ile köyden doğrudan dünya çapındaki tüketicilerle buluşturulması sağlanıyor. Kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesini ve kapsayıcı büyümenin hızlanmasını hedefleyen proje, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü destekliyor.

        2028'E KADAR 10 DİJİTAL MERKEZ

        Yarının Köyleri dijital merkezlerindeki eğitimler bugün Adana Kürkçüler ve İzmir Ulamış köylerinde devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sakarya’nın Taraklı ilçesinde üçüncü dijital merkezin açılışını gerçekleştiren Trendyol, dijital merkez sayısını 2028 yılının sonuna kadar 10’a çıkarmayı hedefliyor.

        KADINLARIN İŞ DÜNYASINA ETKİN KATILIMI

        Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak kadınların istihdam edilmesini ve girişimciliğini destekleyen Trendyol, UNDP ile yürüttüğü Yarının Köyleri projesi ile üreten kadınların yanında olmaya devam ediyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olmanın getirdiği sorumlulukla hareket eden Trendyol, tüm paydaşlarıyla birlikte kadınların iş dünyasına etkin katılımına katkı sağlıyor.

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