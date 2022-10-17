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Haberler Gündem Trafik Trenin çarptığı kamyonet sürücüsü öldü
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Kontrolsüz hemzemin geçitte tren çarpan kamyonetin sürücü öldü

Kahramanmaraş'ta kontrolsüz hemzemin geçitten yolun karşısına geçen kamyonete tren çarptı. Feci kazada hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Trenin çarptığı kamyonet sürücüsü öldü
Trenin çarptığı kamyonetin sürücüsü öldü
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İHA

Kahramanmaraş'ta, kontrolsüz hemzemin geçitte tren kamyonete çarptı, sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi Çamurlu Geçit mevkiinde meydana geldi. Bölgede bulunan kontrolsüz hemzemin geçidi kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan kamyonete, Adana istikametinden gelen, makinistliğini H.D. ve O.Ç.'nin yaptığı tren çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü Halil Karakulak (41), yapılan ilk müdahalenin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Halil Karakulak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrası hurdaya dönen kamyonet çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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