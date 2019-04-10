France Football dergisinin her ay yaptığı 'Ayın en iyi Afrikalı futbolcusu' yarışmasının Mart ayındaki birincisi bu sezon Süper Lig’de 8 gol ve 8 asistle oynayan futbolcumuz Mahmoud Trezeguet oldu.

Listede ikinci sırayı yüzde 13’le Ligue 1 ekiplerinden Lille'de formaya giyen Fildişi Sahilli Nicolas Pepe, üçüncü sırada ise oyların yüzde 5’iyle Senegalli kaleci Edouard Mendy yer aldı.

Trezeguet oyların %82'sini alırken, Muhammed Salah, Sadio Mane, Aubameyang, Ahmed Musa, Bakambu gibi yıldız isimleri geride bıraktı.