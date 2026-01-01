Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı

        Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı

        Homeros'un destanlarından ilhamla ve dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilen dönem gemisi Troya Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı. Bu kapsamda hayata geçirilen Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Enerjisa Üretim, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği iş birliğiyle, Homeros’un destanlarından ilhamla ve dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilen dönem gemisini Troya Müzesi koleksiyonuna kazandırdı. Bu kapsamda hayata geçirilen Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

        Troya’nın rüzgâr ve denizle şekillenen antik denizcilik mirasını günümüze taşıyan sergi alanı, antik çağ denizciliğini merkezine alan kalıcı bir kültürel anlatı sunuyor. Serginin odağında yer alan dönem gemisi; Homeros’un destanlarında anlatılan deniz yolculuklarından ilhamla, Troya dönemine özgü teknikler kullanılarak kavela–zıvana yöntemiyle, çivi kullanılmadan inşa edildi. Bu özgün gemi, müzede süresiz olarak sergilenecek.

        REKLAM

        Antik dünyada rüzgâr, Troya için yalnızca bir doğa unsuru değil; deniz yollarını açan, ticareti mümkün kılan ve medeniyetler arası etkileşimi taşıyan temel bir güçtü. Sergi alanı; Odysseus’un Odysseia destanında anlatılan yolculuklardan Fenikeli denizcilerin Hippoi teknelerine uzanan geniş bir tarihsel perspektifle, rüzgâr ve denizin insanlık tarihindeki dönüştürücü rolüne ışık tutuyor.

        Açılış töreninde konuşan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Troya ve Çanakkale’nin tarih boyunca rüzgârın yön verdiği deniz yollarının merkezinde yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Rüzgâr, binlerce yıl boyunca yalnızca yelkenleri değil; insanlığın hayal gücünü, keşif arzusunu ve medeniyetler arasındaki bağı da taşıdı. Bugün ise aynı rüzgâr, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolculuğumuzun en güçlü ilham kaynaklarından biri. Troya’nın rüzgâr ve denizle şekillenen geçmişi ile Enerjisa Üretim’in rüzgâr enerjisindeki yaklaşımı arasında çok anlamlı bir bağ görüyoruz.”

        UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya’da hayata geçirilen bu kalıcı sergi alanı, bölgenin kültürel zenginliğini destekleyen nitelikli bir müze deneyimi olarak konumlanıyor.

        Projenin bilimsel ve tarihsel boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunan 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt ise şunları kaydetti: “Troya ve çevresi, antik çağda denizle kurulan ilişkinin en güçlü merkezlerinden biriydi. Bu coğrafyada rüzgâr, yalnızca yelkenleri değil; bilgiyi, ticareti ve kültürler arası etkileşimi de taşıdı. Troya dönemine özgü tekniklerle yeniden inşa edilen bu gemi, deneysel arkeolojinin sunduğu imkânlarla geçmişin bilgisini bugüne taşıyor. Bu eserin Troya Müzesi’ne kazandırılması, antik denizcilik mirasının doğru, bilimsel ve kalıcı bir biçimde aktarılması açısından son derece kıymetli."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Gazze yürüyüşü çağrısı

        Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin çağrıda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "1 Ocak sabahı 08.30'da "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" için Galata Köprüsü'ne 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

        #Troya Müzesi
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        İstanbul'a kar geliyor! Peşe peşe uyarılar! Beyaz örtü nerelerde bekleniyor?
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp!
        Trump'ın yeni yıl karar "dünyada barış"
        Trump'ın yeni yıl karar "dünyada barış"
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        TIR dehşeti! Bina tahliye edildi!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        Bu besinler dikkat dağıtıyor!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        Bulgaristan Euro Bölgesi'ne katıldı
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Yasak aşkını boğup yakmıştı! Karı koca canilere büyük ceza!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        NASA "Vay be" diye paylaşmıştı! Dünyanın en iyileri arasında
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Otizmli öğrencisini merdivenden itmişti... Sıcak gelişme!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Sabah telefona bakmadan uyanamıyorsanız dikkat!
        Mamdani yemin etti
        Mamdani yemin etti
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri