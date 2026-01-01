Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı açıldı

Enerjisa Üretim, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği iş birliğiyle, Homeros’un destanlarından ilhamla ve dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilen dönem gemisini Troya Müzesi koleksiyonuna kazandırdı. Bu kapsamda hayata geçirilen Troya Müzesi Denizcilik Sergi Alanı, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Troya’nın rüzgâr ve denizle şekillenen antik denizcilik mirasını günümüze taşıyan sergi alanı, antik çağ denizciliğini merkezine alan kalıcı bir kültürel anlatı sunuyor. Serginin odağında yer alan dönem gemisi; Homeros’un destanlarında anlatılan deniz yolculuklarından ilhamla, Troya dönemine özgü teknikler kullanılarak kavela–zıvana yöntemiyle, çivi kullanılmadan inşa edildi. Bu özgün gemi, müzede süresiz olarak sergilenecek.

Antik dünyada rüzgâr, Troya için yalnızca bir doğa unsuru değil; deniz yollarını açan, ticareti mümkün kılan ve medeniyetler arası etkileşimi taşıyan temel bir güçtü. Sergi alanı; Odysseus’un Odysseia destanında anlatılan yolculuklardan Fenikeli denizcilerin Hippoi teknelerine uzanan geniş bir tarihsel perspektifle, rüzgâr ve denizin insanlık tarihindeki dönüştürücü rolüne ışık tutuyor.

Açılış töreninde konuşan Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, Troya ve Çanakkale’nin tarih boyunca rüzgârın yön verdiği deniz yollarının merkezinde yer aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Rüzgâr, binlerce yıl boyunca yalnızca yelkenleri değil; insanlığın hayal gücünü, keşif arzusunu ve medeniyetler arasındaki bağı da taşıdı. Bugün ise aynı rüzgâr, sürdürülebilir bir geleceğe ulaşma yolculuğumuzun en güçlü ilham kaynaklarından biri. Troya’nın rüzgâr ve denizle şekillenen geçmişi ile Enerjisa Üretim’in rüzgâr enerjisindeki yaklaşımı arasında çok anlamlı bir bağ görüyoruz.”

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Troya’da hayata geçirilen bu kalıcı sergi alanı, bölgenin kültürel zenginliğini destekleyen nitelikli bir müze deneyimi olarak konumlanıyor.

Projenin bilimsel ve tarihsel boyutuna ilişkin değerlendirmede bulunan 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Başkanı Mualla Erkurt ise şunları kaydetti: “Troya ve çevresi, antik çağda denizle kurulan ilişkinin en güçlü merkezlerinden biriydi. Bu coğrafyada rüzgâr, yalnızca yelkenleri değil; bilgiyi, ticareti ve kültürler arası etkileşimi de taşıdı. Troya dönemine özgü tekniklerle yeniden inşa edilen bu gemi, deneysel arkeolojinin sunduğu imkânlarla geçmişin bilgisini bugüne taşıyor. Bu eserin Troya Müzesi’ne kazandırılması, antik denizcilik mirasının doğru, bilimsel ve kalıcı bir biçimde aktarılması açısından son derece kıymetli."